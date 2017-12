Wer räumt auf nach der rauschenden Silvesterparty? In einer Pressemitteilung klärt die Stadt auf: "Für die Beseitigung von Müll und Schmutz nach einer Feier sind die Verursacher verantwortlich. Lassen sich diese nicht ermitteln, ist der Eigentümer des Grundstücks in der Pflicht." Im einzelnen gilt:

Böllerreste selbst beseitigenWenn das alte Jahr zu Ende geht und das neue begrüßt wird, lassen es viele Menschen so richtig krachen. Rund 100 Millionen Euro werden Jahr für Jahr in der Silvesternacht in Form von Raketen und Böllern in den Himmel geschossen. Was hoch oben für einen schönen Anblick sorgt, führt unten auf dem Boden allerdings zu jeder Menge Müll. Die Folge: Am Neujahrsmorgen liegen Silvestermüll und jede Menge anderer Schmutz auf der Straße und auf den Gehwegen. Um die Beseitigung müssen sich diejenigen kümmern, die den Müll verursacht haben, betont die Stadt.Der Grundstückseigentümer muss sich kümmernIn vielen Fällen lässt sich am Morgen nach der Feier nicht mehr ermitteln, wer für den Silvestermüll verantwortlich ist. Niemand fühlt sich zuständig - der Schmutz wird einfach liegen gelassen. Natürlich können Straßen und Wege aber nicht auf Dauer voller Silvestermüll bleiben. In der Reinigungssatzung der Stadt ist klar geregelt, wer in einem solchen Fall aktiv werden muss: der Eigentümer des verschmutzten Grundstücks inklusive des dazugehörigen Anliegerbereichs. Die Pflicht zur Beseitigung des Silvestermülls besteht selbst dann, wenn der Eigentümer, mit den Überresten nichts zu tun hat und selbst gar nicht gefeiert hat.Auch die Stadt hilft mitGroße öffentliche Flächen - wie den Oberen und den Unteren Markt - reinigen am Neujahrsmorgen die Mitarbeiter des Bauhofs.