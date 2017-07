Wassersport bildete den Auftakt zum Kinderferienprogramm des Stadtjugendrings. Stadtjugendpfleger Ewald Zenger hieß 20 Kinder bei idealem Wetter am Bootshaus im Stadtbad willkommen. Zur Kanufahrt auf der Naab hätte es 100 Anmeldungen gegeben. Marcus Rudnik, Vorsitzender von Kanu Weiden, klärte auf, dass es im Fachjargon nicht Rudern, sondern Paddeln heißt. Mit dem Bus gelangten die Teilnehmer zur Einstiegsstelle in Oberwildenau. In neun Kanadiern und einem Zweisitzer starteten die "Kapitäne". Die Kanufahrt führte über zehn Kilometer durch die wunderschöne Flusslandschaft der Naab nach Oberköblitz, wo nach etwa zwei Stunden am Ausstieg eine Grill- und Getränkestation stand. Der Dank galt den zehn Helfern um Ingeborg Rudnik. Bild: rdo