Was roter und weißer Wein aus Franken und der Pfalz und die evangelische Kirche miteinander zu tun haben? Ein Mal im Jahr richtig viel. Denn dann lädt die Evangelische Gemeinde St. Dionysius zum Weinabend. Knapp 80 Gäste kamen. Für mehr gibt es auch keinen Platz.

Pfarrer Andreas J. Ruhs begrüßte im Gemeindehaus mit der Jahreslosung: "Ich will dem Durstigen geben an der Quelle des lebendigen Wassers umsonst." Dabei betonte er, zum Wasser werde eben an diesem Abend Wein gereicht. "Und umsonst gibt es hier leider gar nichts." Neben dem Wein durften die Besucher sich an einem von vielen fleißigen Helfern reichhaltig bestücktem Büfett laben. Trotzdem wünschte der Pfarrer einen schönen Abend. Und für den sorgte unter anderem auch Musiker Dave Bickham.Den Wissensdurst konnten die Besucher übrigens auch stillen - dank des Kirchenvorstands und Initiators des Weinabends, Günter Geiß. Er empfahl in seiner Begrüßungsrede, vom Rotwein zu kosten - wegen der gesunden Inhaltsstoffe. Oligomere Proanthocyanidine und ihre positive Wirkung auf Herz, Magen, Gallenblase, Dünn- und Dickdarm nannte er beispielhaft. Sie wirkten obendrein gegen Stress und verlangsamten deutlich den Alterungsprozess. Die Gäste lernten schnell. Beim anschließenden Prosit auf den Abend stießen fast ausnahmslos Wein- statt Wassergläser aneinander.