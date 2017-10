Jetzt fehlen nur noch die Besucher: Am Wochenende bieten mehr als 70 Aussteller in der Max-Reger-Halle jede Menge Informationen zu den Themen Bauen, Sanieren und Finanzieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Thema Einbruchschutz.

Viola Vogelsang-Reichl (Oberpfalz-Medien) und Bürgermeister Jens Meyer eröffnen die Weidener Bau- und Immobilien-Messe am Samstag, 14. Oktober, um 10 Uhr. Sie endet am Sonntagabend. Eine Exposé-Wand zeigt bis zu 100 Immobilien in der Region. Zudem wird über das Thema Erneuerbare Energien informiert."Wir feiern dieses Jahr ein kleines Jubiläum: Fünf Jahre Bau- und Immobilienmesse", sagt Messe-Leiter Gunnar von Grawert-May. Weiter erklärt er: "Alle vier Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt - deshalb wollen wir unsere Besucher besonders über Einbruchschutz und Sicherheit informieren." Daher finden auf der Aktionsbühne jeweils um 16 Uhr praktische Vorführungen zu elektronischem und mechanischem Einbruchschutz statt.