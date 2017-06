(hcz) Anlässlich der "Bayern Tour Natur" besuchte Holunderkönigin Jana Schäffler den Schau- und Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins in der Merklmooslohe. Die Studentin aus Neustadt am Kulm war begeistert von der Vielfalt und der Blütenpracht. Besonders lobte sie, dass sich auf dem 14 000 Quadratmeter großen Gelände auch ein großer Holunderbusch findet.

Vorsitzender Klaus Fischer führte zahlreiche Besucher durch den in sommerlicher Blüte stehenden Vereinsgarten. Am Rande der Veranstaltung warb er für die Mitgliedschaft in seinem Verein mit 230 Mitgliedern. Für den Jahresbeitrag von 10 Euro bekomme man zur Jahreszeit passende Fachvorträge, verbilligten Eintritt zu Gartenschauen, Baumschnittkurse und gemeinsame Ausflüge. Zudem sei man bei Gartenunfällen versichert und könne den Vereinsgarten nutzen. Die nächste Möglichkeit, Holunderkönigin Jana kennenzulernen und den Schau- und Lehrgarten zu besuchen, gibt es am Sonntag, 9. Juli. Dann ist von 10 bis 17 Uhr "Tag der offenen Gartentür".