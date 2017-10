Normalerweise sorgen sie für Ordnung und Sicherheit. Beim 26. Bürger- und Polizeiball machen die Polizisten jedoch mit ihren Gästen die Tanzfläche unsicher. Über 300 Besucher tanzen bis in die Morgenstunden - dabei hätte es den Schwarz-Weiß-Ball fast nicht gegeben.

Dass der 26. Bürger- und Polizeiball überhaupt stattfinden konnte, verdankten die Besucher zwei "Wiederholungstätern". Nach dem krankheitsbedingten Ausfall eines Nachfolgers ließen sich Karlheinz Krist und Sieglinde Scharnagl noch einmal "reaktivieren" und übernahmen die Organisation des prächtigen Schwarz-Weiß-Balls.Michael Liegl, der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz, dankte dem seit Februar pensionierten Polizeihauptkommissar Krist und der Personalrätin Scharnagl, dass sie den "wichtigen Teil des kulturellen Angebots" aufrecht erhielten und die Tradition fort führten. Für die Stadt Weiden sprach Stadtrat Karl-Heinz Schell Dank aus. Bis in die frühen Morgenstunden - "nicht länger als die Polizei erlaubt", schrieb Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seinem Grußwort - ging es auf der Tanzfläche hoch her. Die 300 Ballbesucher, darunter hochrangige Vertreter der Justiz, der Polizeibehörden und der US-Armee, tanzten zur beschwingten Musik von "Timmis Band". Die fünfköpfige Showband aus Kulmbach bot eine breite Palette moderner, flotter Melodien, quer durch die Stilrichtungen der Unterhaltungsmusik.Stündlich gab es kurzweilige Einlagen. Temporeich boten sechs Paare der Tanzschule Höllriegl in grün-schwarzen Outfits einen flotten Auftritt. Varieté-Künstler Schorsch Bross zauberte aus seinem Alphorn mystische Töne, zeigte verblüffende Tricks mit Seifenblasen und jonglierte auf dem Hochrad mit Keulen, Ringen und Besen. An der Bar der Max-Reger-Halle kamen Bürger und Polizei ungezwungen ins Gespräch - ganz wie es sich Polizeidirektor Klaus Müller in der Festschrift wünschte.