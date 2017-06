Auf sechs Bühnen – so vielen wie noch nie – spielt die Musik beim Bürgerfest am Sonntag. Gute Nachrichten auch sonst: onetz.de liefert Bilder, Texte und Videos nahezu live von der Mega-Fete.

Im Liveblog auf onetz.de berichten Reporter diesmal in Wort und Bild laufend von den Schauplätzen des 47. Bürgerfests. Außerdem können Sie, liebe Leser, uns ihre ganz persönlichen Eindrücke von der Weidener Fete des Jahres senden. Schicken Sie uns Ihre Bilder dazu direkt vom Smartphone per Whatsapp an unsere Whatsapp-Gruppe www.onetz.de/whatsapp Das Onetz veröffentlicht dazu Kurzvideos sowie Bildergalerien von unseren Fotografinnen Gabi Schönberger und Karin Wilck. Schon jetzt können Nutzer beispielsweise auf einer interaktiven Karte erforschen, welche Band auf welcher Bühne spielt und wo sich der nächste größere Parkplatz befindet.Los geht’s am Sonntag um 11 Uhr – nach dem Gottesdienst im Max-Reger-Park – mit „D’Lausnigl“ am Oberen und „KingSize Musics“ am Unteren Markt. Beim „Fest vor dem Fest“, das am Samstag ab 19 Uhr steigt, beschallt die „King-Size Combo“ den Platz vor dem Alten Rathaus. Übrigens: Trotz Dachsanierung wird Weidens Wahrzeichen wie bisher in die Feierlichkeiten einbezogen.