Bunter Stadtmarketing-Aktionstag am 24. März

Ob's nach einem knackig kalten und windigen Winterwochenende jetzt wieder mehr in Richtung Frühling geht? Immerhin sind für die zweite Wochenhälfte Plusgrade angesagt. Wichtig wären die vor allem am Samstag, 24. März. Denn da lädt das Stadtmarketing Weiden zum Aktionstag unter freiem Himmel ein. Von 10 bis 14 Uhr sollen sich die Besucher "gemeinsam bewegen, sich austauschen und jede Menge Informationen rund um die Themen Fitness, Gesundheit, sowie Freizeit, Fahrrad und Auto sammeln", heißt es in der Ankündigung.

Vor dem Alten Rathaus werden bei einer Auto- und Fahrradausstellung neue Modelle präsentiert. Um fit in den Frühling zu starten, können die Besucher Blutdruck, Blutzuckerwert und Cholesterinwert kontrollieren lassen und viele Tipps und Infos zu Fitness- und Gesundheitsangeboten sowie gesunder Ernährung erfahren. Neben den vielen Infoständen sorgen Auftritte der "DanceKids" der DJK Weiden für ein unterhaltsames Programm vor dem Alten Rathaus.Der Rathausvorplatz wird zur Osterlandschaft. Für kleine Gäste gibt es unter anderem Kinderschminken, Bastelaktion, Karussell und einen Besuch des Stadtmarketing-Osterhasen. Zudem lockt der Wochen- und Bauernmarkt mit vielfältigen regionalen Spezialitäten.