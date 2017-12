BVS-Nachwuchs schwimmt häufig obenauf

Zum Jahresausklang traf sich der Nachwuchs des Behinderten- und Vitalsportvereins mit Eltern, Geschwistern und Übungsleitern im Eingangsbereich des Realschulbads zu einer Feierstunde. Vorsitzende Sabine Birner und Abteilungsleiterin Irena Gradl dankten den Übungsleitern für ihre Unterstützung und verwiesen auf die sportlichen Erfolge des Jahres. 17 Kinder legten das Seepferdchen ab, Seraphina Lehner, Veit Altmeppen und Jonah Hanauer erwarben das Schwimmabzeichen in Bronze. Bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen starteten 13 Kinder: Maria-Michelle Zintl, Charlotte Schmitz, Elisabeth Rebin, Sophia Rebin, Christian Meier, Ines Liebermann, Daniel Heß, Marie Grundler, Sina Gruber, Sarah Behrendt, Jenny Behrendt, Juliane Ott und Jürgen Zintl. Auf dem zweiten Platz in der Jahrgangswertung landeten: Christian Meier (50 Meter Brust) und Christian Meier (50 Meter Rücken). Erste Plätze holten sich in ihren jeweiligen Jahrgangsstufen: Charlotte Schmitz, Christian Meier, Daniel Heß, Jenny Behrendt (jeweils 50 Meter Freistil). Bild: R. Kreuzer