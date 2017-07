Der Weidener Sonnenzug stellte seine Weichen in diesem Jahr in Richtung Vogtland. Ziel des Ausfluges, der sich nicht zuletzt an Behinderte und Senioren richtet und vom Caritas-Kreisverband veranstaltet wird, war diesmal Plauen. Der Ort im Tal der Weißen Elster ist gemeinhin bekannt als die Stadt der "Spitze", jenes kunstvoll gewebte Textilwerk, das heute noch viele fasziniert.

Abfahrt für den Sonnenzug war am Weidener Eisstadion. Von dort aus starteten sechs Reisebusse in Richtung Vogtland, das man bereits nach eineinhalb Fahrstunden erreichte. Dort gibt es mehrere angestaute Seen, einer davon ist die Talsperre Pöhl, die das erste Ziel des Ausflugs war. Zwei Fahrgastschiffe nahmen die Reisenden mit auf eine einstündige Rundfahrt, an Bord gab es Frühstück und Kaffee - eine gute Einstimmung auf den Tag.Auf der Fahrt durch die Stadt Plauen erhielt man dann schon einen guten Eindruck von der Lebendigkeit und dem Flair, das eine Stadt mit über 60 000 Einwohnern ausstrahlt. In einem Dachrestaurant mit schönem Altstadtblick aßen die Teilnehmer zu Mittag. Um diesen Eindruck noch zu verstärken, folgte am Nachmittag ein Spaziergang rund um das Plauener Rathaus mit dem Altmarkt, der Lutherkirche, dem "Wende-Denkmal" und dem Stadttheater. Höhepunkt des Sonnenzuges war wieder der gemeinsame Gottesdienst, der in der katholischen Herz-Jesu-Kirche mit Pfarrer Alfons Forster gefeiert wurde. Der Geschäftsführer des Caritas-Kreisverbandes, Bernhard Uhl, dankte allen, die mitgeholfen hatten, darunter den Helfern und Betreuern des Malteser Hilfsdienstes, dem Arzt Dr. Erich Vettori, Krankenschwestern und Rettungssanitäter, dem Organisten Hans Spindler und der Organisatorin Rebecca Müller - vor allem wieder allen Spendern, die durch ihre Zuwendungen den Sonnenzug erst möglich machen.