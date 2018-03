"Dance Your Style" am 22. April mit zwei wichtigen Neuerungen

Beim "Dance Your Style"-Contest des Stadtjugendrings sollen wieder die Tanz-Talente antanzen. Showtime ist diesmal am Sonntag, 22. April, in der Max-Reger-Halle. Organisator Florian Graf kündigt dazu zwei Neuerungen an. So sollen auch die Jüngsten zum Zug kommen: "Ab sofort haben Tanzgruppen mit Kindern unter acht Jahre (Minis) die Möglichkeit, vor großem Publikum aufzutreten. Sie müssen wie die ,Kids' nicht am Workshop-Vormittag teilnehmen", informiert Graf.

Zudem soll es eine "Talents Challenge" geben. Erstmals können sich dabei Teilnehmer aus allen Bereichen mit anderen zu messen. Ob Jonglage, Beatbox, Akrobatik oder Gesang - alles ist möglich. Die Auftrittsdauer ist auf vier Minuten beschränkt. Nach einer Vorauswahl durch ein Video der Performance werden nur sechs Talente zugelassen. Graf: "Wenn es läuft, könnte daraus eine neue Veranstaltung werden." Bewerbungsschluss für Interessenten aus Weiden und Umgebung ist der 31. März. Weitere Informationen auf www.danceyourstyle.de oder im Juz.