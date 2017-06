Männliche Superhelden kämpfen sich in regelmäßigen Abständen über die Kinoleinwand. Nach langer Zeit übernimmt jetzt wieder einmal eine Frau die Hauptrolle - und das mit Erfolg. Die Amazonenprinzessin Diana Prince, die hinter der Identität Wonder Woman steckt, versucht, die Welt zu retten.

Die Filmstarts im Überblick:

Auch Thriller-Fans werden nicht enttäuscht. "Das Belko Experiment" zeigt den Überlebenskampf von 80 Büroangestellten, die unverschuldet Teil eines bizarren Spiels werden. Außerdem starten die Filme "Loving", "Mädelstrip", "Bob der Baumeister", "Maria Mafiosi“, "Ich wünsche dir ein schönes Leben", „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“ und „Der wunderbare Garten der Bella Brown“.Wonder Woman gehört zu den bekanntesten weiblichen Superhelden überhaupt. Schon 1941 hatte die mit Schwert, Schild und Lasso ausgerüstete Amazonenkämpferin ihren ersten Auftritt in einem amerikanischen Comic-Heft. Nun darf die Prinzessin mit den besonderen Kräften fast zweieinhalb Stunden lang über die Kinoleinwand jagen. In ihrer filmischen Umsetzung schickt Regisseurin Patty Jenkins („Monster“) eine Gal Gadot („Fast & Furious Five“) in der Rolle der Wonder Woman in ein vom Krieg gebeuteltes Europa. Wonder Woman hat sich ein großes Ziel gesetzt: Sie möchte den Ersten Weltkrieg beenden. Unterstützung erfährt Gal Gadot von Chris Pine, bekannt aus den jüngsten „Star Trek“-Filmen. (Regie: Patty Jenkins - Mit: Gal Gadot, Chris Pine und Robin Wright - 141 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Eigentlich wollten Mildred und Richard Loving nur zusammen sein und ihr Leben gemeinsam leben. Doch die junge Frau war schwarz und Richard weiß – und weil sie in den 1950er Jahren in den rassistischen Südstaaten der USA lebten, war ihre Beziehung nach den geltenden Gesetzen verboten. Die beiden heirateten trotzdem und sorgten mit einem Prozess vor dem Bundesgericht schließlich dafür, dass sogenannte Mischehen legal wurden. Diese außergewöhnliche Geschichte hat Regisseur Jeff Nichols nun mit dem berührenden und herausragend gespielten Drama „Loving“ verfilmt. Er fokussiert aber nicht auf den Kampf vor Gericht, sondern die Liebe der beiden. (Reige: Jeff Nichols - Mit Joel Edgerton, Ruth Negga und Michael Shannon - 124 Minuten - Frei ab 6 Jahren) (dpa)Emily Middleton (Amy Schumer, „Dating Queen“) ist eine Klamottenverkäuferin, die am selben Tag sowohl den Job als auch den Freund verliert. Doch die Anfang-Dreißigerin hat noch ein weiteres Problem: Sie findet niemanden, der als Ersatz für den Freund mit ihr einen bereits bezahlten Cluburlaub in Ecuador antritt. Schließlich fragt sie ihre ängstliche Mutter Linda (Goldie Hawn). Die beiden fliegen gemeinsam, doch bei einem Trip ins Landesinnere werden sie von Gangstern entführt. Die Actionkomödie ist der erste Film von Goldie Hawn seit 15 Jahren und die Chemie mit ihrem jüngeren Co-Star stimmt, doch neben zu vielen zu plumpen Gags bleiben auch Drehbuch und Geschwindigkeit des Films über anderthalb Stunden lang extrem holprig. (Regie: Jonathan Levine - Mit: Amy Schumer, Goldie Hawn und Tom Bateman - 91 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Was ein ganz normaler Arbeitstag werden sollte, wird für 80 Büroangestellte zum blutigen Sozial-Experiment: Plötzlich sind die Mitarbeiter von Belko Industries in ihrem Büroturm am Rande Bogotás eingeschlossen, und eine Durchsage ordnet an: Tötet 30 x-beliebige Kollegen, sonst töten wir 60. Die Belegschaft spaltet sich in zwei Lager: Mike (John Gallagher jr.) und Freundin Leandra (Adria Arjona) sind für passiven Widerstand. Firmenchef Barry (Tony Goldwyn) will dagegen töten, um mehr Opfer zu verhindern. Autor James Gunn schrieb das Skript nach eigenen Angaben vor über zehn Jahren - nachdem er dessen Trailer geträumt habe. (Regie: Greg McLean - Mit: John Gallagher jr., Adria Arjona, Tony Goldwyn und Melonie Diaz - 88 Minuten - Frei ab 18 Jahren) (dpa)Bob der Baumeister steht vor seinem bislang größten Auftrag. Sein Team ist so aufgeregt, dass alle schon schusselig werden: Lehrling Leo vergisst fast seinen Gehörschutz, Bagger Baggi vergisst fast Bob! Wie gut, dass der findige Handwerker für alle mitdenkt. Das muss er auch. Denn er will einen Staudamm bauen, um Hochhausen mit Wasser zu versorgen. Damit die Arbeiten vorangehen, holt sich Bob Hilfe: von Baumeister Conrad und den Megamaschinen. Dabei hätte der gern selber den Auftrag bekommen. Das birgt Sprengstoff. Conrad wird nämlich immer eifersüchtiger auf seinen patenten Kollegen Bob. Schließlich wurmt ihn der Neid so sehr, dass er eine List ausheckt: Er sabotiert die Bauarbeiten, damit er doch noch zum Zug kommt. Als Baggi das erfährt, will er Bob warnen. Aber der hört einfach nicht auf ihn! So nimmt Conrads Komplott seinen Lauf. (Regie: Stuart Evans - Mit: Fabian Harloff und Jens Wendland - 60 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Bayerische Krimikomödien haben längst ein Stammpublikum gefunden, allen voran Bestsellerverfilmungen wie „Dampfnudelblues“ oder „Winterkartoffelknödel“. Nun gibt es erneut tiefschwarzen Humor aus der Provinz. „Maria Mafiosi“ erzählt von der Polizistin Maria, die mit ihrem heimlichen Geliebten Rocco ein Kind erwartet. Dumm nur, dass Roccos Familie mit ihrer Pizzeria tief in kriminelle Machenschaften der italienischen Mafia verstrickt ist. Und dass der junge Mann eigentlich die Tochter eines mächtigen Clanbosses in Italien heiraten soll. Zu allem Überfluss wird Rocco auch noch in einen Mord verwickelt. Jule Ronstedt gibt mit der verwickelten Komödie ihr Kinodebüt als Regisseurin und hat dafür bekannte bayerische Schauspieler vor die Kamera geholt, darunter die Kabarettistin Monika Gruber, die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff und den Musical-Darsteller Serkan Kaya. (Regie: Jule Ronstedt - Mit: Lisa Maria Potthoff, Serkan Kaya und Monika Gruber - 92 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Die Physiotherapeutin Elisa Bérard kehrt nach 30 Jahren wieder in ihre Heimatstadt Dünkirchen zurück, um dort die Vertretung in einer Praxis zu übernehmen. Insgeheim hofft sie aber, in der nordfranzösischen Hafenstadt ihre biologische Mutter wieder zu finden, die sie direkt nach der Geburt zur Adoption frei gegeben hatte. In dem Drama „Ich wünsche dir ein schönes Leben“ der in Südkorea geborenen Regisseurin Ounie Lecomte geht es um die Frage nach Herkunft und Identität. In dem Film, in dem Lecomte teilweise ihre eigene Geschichte verarbeitet, spielen Céline Sallette, Anne Benoît und Elyes Aguis mit. (Regie: Ounie Lecomte - Mit: Céline Sallette, Anne Benoît und Elyes Aguis - 100 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Das Kino liebt kaum etwas so sehr wie Verwandlungen. Und dieser Kinderfilm nun erzählt uns von einem scheinbar stinknormalen Lehrer, der sich allerdings zuweilen in einen kleinen grünen Frosch verwandelt. Lehrer Franz aber ist derart beliebt, dass seine Schüler alles daran setzen, ihm dabei zu helfen, irgendwie mit diesem besonderen Geheimnis zu Recht zu kommen. Auch versuchen die Kinder, ihren Lieblingspauker vor Tieren zu bewahren, die ihm gefährlich werden können, so etwa Störchen. Ungemach jedoch droht, als ein neuer Direktor die Schule übernimmt. Der bunte Familienfilm basiert auf einem Kinderroman des Niederländers Paul van Loon („Das Geheimnis von Lehrer Frosch“). (Regie: Anna van der Heide - Mit: Jeroen Spitzenberger, Bobby van Vleuten und Yenthe Bos - 84 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Die attraktive Bella (Jessica Brown Findlay) ist so schrullig wie begabt. Die Bibliothekarin liebt Bücher und möchte gern etwas für Kinder schreiben. Bella hat für jeden Wochentag eine andere Zahnbürste, und sie steht mit der Natur auf Kriegsfuß. Ihr Garten jedenfalls gleicht einem Dschungel. Dass ihr Vermieter eines Tages ausgerechnet von ihr verlangt, eben diesen Dschungel zu lichten, den Garten wieder zum Erblühen zu bringen, das stellt Bella vor eine schier unlösbare Aufgabe. Doch sie bekommt unerwartete Unterstützung von ihrem Nachbarn, einem veritablen Griesgram. Nach seinem Debüt aus dem Jahr 2012, „Comes a Bright Day“, ist dies der zweite Spielfilm des britischen Regisseurs Simon Aboud. (Regie: Simon Aboud - Mit: Jessica Brown Findlay, Andrew Scott und Jeremy Irvine - 100 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)