In anderen Städten, so erzählte SPD-Fraktionschef Roland Richter unlängst, werde heftig gelacht über Weiden und sein Bürgerfest. Weil das Angebot schlechter und das Defizit aber immer höher werde. Und deshalb ist Gertrud Wittmann nun gar nicht mehr zum Lachen zumute. "Massiv geärgert" habe sie sich über solche Vorwürfe, bekennt die Fest-Organisatorin am Donnerstag.

Im Kulturbeirat macht sie deutlich: Alle Änderungen in den vergangenen Jahren seien "Wünsche der Politik" gewesen. Unerwünschte Folgen blieben nicht aus: Wegen der erhöhten Standgebühren, aber auch wegen der Rücksichtnahme auf Gastronomen strichen immer mehr Vereine die Segel, zuletzt auch die Muglhofer Wehr mit ihrem Ofen."Was verlorengegangen ist, wollen wir stückweise zurückholen", kündigt Bürgermeister Lothar Höher an. Vor allem die Vereine, die womöglich stark vergünstigte oder gar keine Gebühren zahlen. Ein Comeback feiern soll aber auch der Weinstand in seiner ursprünglichen Form beim Alten Rathaus, vormals "Alleinstellungsmerkmal" (Höher) und "Dreh- und Angelpunkt" (Wittmann) des Fests.Zudem müsse die Musik am Oberen Markt wieder geändert werden, so Wittmann. Philipp Beyer (Bürgerliste) regt an, das Bürgerfest bereits am Samstagnachmittag beginnen und am Sonntagabend (gegen 18 Uhr) enden zu lassen. Und auch eine grundsätzliche Frage soll geklärt werden. Höher: "Wollen wir es wieder so wie früher? Wollen wir die Kommerzialisierung oder einfach eine Kostendeckung?"Dabei können sich die nackten Zahlen durchaus sehen lassen. Im Jahr 2005, als letztmals Joachim Strehl das "Fest von Bürgern für die Bürger" auf die Beine stellte, gab die Stadt 49 500 Euro aus. 2017 war ein Zuschuss von gerade 36 800 Euro nötig - obwohl inzwischen wesentlich mehr Plätze einbezogen werden und sich die Zahl der Musikgruppen von 6 auf 14 erhöht hat. Auf gestiegene Kosten fürs Personal (Bauhof) verweist Bürgermeister Lothar Höher. "Trotzdem haben wir eine Reduzierung des Defizits erreicht." Und das gegenwärtige sei "im Gesamthaushalt vertretbar".Der Bürgermeister räumt ein, dass die Politik "aus Sparzwängen heraus" die Veränderungen beschlossen habe. Wie Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz und Philipp Beyer sagt er Organisatorin Elisabeth Wittmann ausdrücklich "herzlichen Dank" für ihre Arbeit. Brigitte Schwarz (SPD) schließt sich an. Über Richters Kritik sagt die Genossin: "Es war sicher nicht so böse gemeint, wie es rausgekommen ist." Am Ende kann Elisabeth Wittmann immerhin wieder lächeln. (Angemerkt)