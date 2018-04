"Tanz mit mir" spielte die Band "Tropics" am Samstag und viele tanzfreudige Gäste kamen dem nach. DJK-Vorsitzender Reinhold Wildenauer begrüßte zum ersten "Tanz in den Mai" zahlreiche Besucher im Evangelischen Vereinshaus. Er dankte Erwin Filchner mit seiner Abteilung Tanz, die den Abend mit verschiedenen Auftritten gestalteten. Nachdem die DJK-Party-Nacht seit drei Jahren nicht mehr stattfindet, wagten die Verantwortlichen etwas Neues und trafen offenbar damit voll ins Schwarze.

Die vor Kurzem neu gegründete Tanzformation der DJK eröffnete mit Standardtänzen schwungvoll den Abend. Gäste aus Weiden und dem Umland schwangen zur Tanzmusik der "Tropics" mit "Ring of Fire", "Rote Lippen soll man küssen" und "Let's twist again" das Tanzbein. Die DJK-Hip-Hop-Gruppe brachte Stimmung zu Technomusik in den Saal. Als Solotanzpaar mit lateinamerikanischen Einlagen überzeugten Nanny Heisig und Alex Wenisch.Viel Beifall erhielten die vier Gruppen der Sportakrobatik, die mit Tanz und Pyramidenfiguren überzeugten. Sie waren erst kürzlich von der Bayerischen Meisterschaft mit einem Vizemeistertitel zurückgekehrt. Zu später Stunde führte die Narrhalla Weiden noch einen Bayerischen Tanz auf. Für das leibliche Wohl war an diesem Abend ebenfalls gesorgt.