Einen vorweihnachtlichen Abend ohne "Jingle Bells" und "Ho Ho Ho" garantieren die "Raith Schwestern" und "da Blaimer". Am 23. Dezember machen sie bei ihrer Adventstournee Halt in der Max-Reger-Halle. Sie singen altbayerische Winter- und Weihnachtslieder.

Die Schwestern beschreiben das Programm als bodenständig, ruhig und besinnlich. Geschichten rund um das Thema Advent, Winter und Weihnachten, vorgelesen von Andi Blaimer, und stimmungsvolle Naturfotografien runden den Abend ab. Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr.