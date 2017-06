Ehemalige Artilleristen feiern Wiedersehen

Die Ehemaligen der 2. Batterie des Feldartilleriebataillons. die am 1. Juli 1969 in die Ostmarkkaserne eingezogen worden waren, feierten Wiedersehen in Weiden. 25 der damals 100 Artilleristen kamen in die Max-Reger-Stadt. Initiator Werner Siegle aus Stuttgart hatte lediglich 30 Adressen ausfindig machen können, die meisten davon waren aus dem süddeutschen Raum. Das Treffen stimmte er mit den hiesigen ehemaligen Kollegen Reinhold Deglmann und Josef Hankofer ab, die sich um das Tagesprogramm kümmerten. Auf das Frühstück in der Kaserne folgten ein Rundgang durch die Gebäude und eine Plauderstunde in der Kantine, bei der Mannschaftsbilder und Zeitungsausschnitte an die damalige schwierige Zeit erinnerten. "In Zeiten des Prager Frühlings wurden wir oft in Alarm versetzt, doch vor einem Auslandsaufenthalt blieben wir verschont", sagte Werner Siegle. Der ehemalige Zugführer Josef Hankofer und der ehemalige Gruppenführer Reinhold Deglmann luden dann zum Tag der Bundeswehr in die Naabwiesen ein. Bild: R. Kreuzer