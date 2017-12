Der Schritt fällt den Albrechts nicht leicht. Doch gesundheitliche Gründe zwingen sie zur Abgabe der Vorstandsposten. Bei der Jahresabschlussfeier der CSW-Senioren werden sie verabschiedet.

Es war ein Glücksfall, dass wir euch hatten. CSW-Vorsitzender Hans-Peter Lang zu Theo und Anneliese Albrecht

Theo und Anneliese Albrecht gelten als "Motoren" der CSW-Senioren. Deshalb schwang eine gehörige Portion Wehmut mit, als sie bei der Feier im Lehner-Saal verabschiedet wurden. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Die monatlichen Ausflüge mit kulturellem und kulinarischen Programm waren legendär, erinnerte stellvertretende Vorsitzende und Bürgermeisterin a. D., Elisabeth Kraus. Sie dankte im Namen des Seniorenclubs, der zum Jahresanfang 83 Mitglieder zählte, mit einem Präsent. Es gab sogar eine Warteliste, so begehrt waren die bestens organisierten Busfahrten in die Region.CSW-Vorsitzender Hans-Peter Lang freute sich, dass so ein "Dream-Team" sieben Jahre lang im Vorstand gewesen war. Alles war immer perfekt und gewissenhaft geplant. "Es war ein Glücksfall, dass wir euch hatten." Lang dankte mit einem Geschenkkorb für die unermüdliche Arbeit. Doch der Wechsel gehöre dazu, erinnerte er an Ehrenvorsitzende Ingrid Lang, die vorher über 25 Jahre die Gemeinschaft geführt habe, die als CSU-Seniorenrunde Bahnhof und Weiden vor Jahrzehnten gestartet sei. Es wäre jammerschade, wenn es nicht weiterginge. Lang appellierte an die Runde, die Aufgaben künftig als Team in gemeinsamer Verantwortung zu übernehmen. Möglicherweise finde sich auch ein Kandidat aus CSU-Kreisen für die Nachfolge. Bis sich eine Lösung finde, werde es ein halbes Jahr Zwangspause geben.Den Jahresrückblick in Gedichtform trug Christl Brunner vor. Er erinnerte an Busfahrten und Auftritte der "Mim-Oldies". Bereits im Juli hatte Theo Albrecht darauf hingewiesen, dass er das Amt, das er im Oktober 2010 angetreten habe, zum Jahresende gesundheitsbedingt abgeben müsse. Sein Dank galt Gymnastikleiterin Christine Reindl sowie Anneliese Albrecht, die als Schriftführerin und Kassier fungierte und eine Verlosung organisierte. Ein Fotobuch von Siegfried Kett dokumentierte die aktuellen Mitglieder.Ehrungen erhielten Elisabeth Boxberger für 25 Jahre, Irmgard Voit für 20 Jahre und Annemarie Ziegler für 10 Jahre Mitgliedschaft. In Abwesenheit galt die Würdigung für 50 Jahre bei den CSW-Senioren Brigitte Härning. Namens der Stadt dankte Stadtrat Alois Schinabeck dem Ehepaar Albrecht, das für die älteren Mitbürger enorm viel geleistet habe.