Vor rund 50 Jahren wollten (oder sollten) sie alle Priester werden. Deswegen besuchten sie die Augustinerschule. Am Samstag treffen sie sich zum ersten Mal nach all den Jahren wieder: Und nur drei von ihnen sind tatsächlich Priester geworden.

Gesucht Ehemalige Mitschüler gesucht: Jeder, der Mitte bis Ende der 60er Jahre in die Augustinus-Schule eingetreten ist, ist beim Treffen willkommen. Anmeldung bei Helmut Höcht, telefonisch unter 09634/759 und zur Zusendung der Unterlagen unter hoehe@me.com. (olr)

Vor rund 50 Jahren befand sich auf dem heutigen Gelände der Kliniken Nordoberpfalz eine "Priesterschmiede". Dem damaligen Studienseminar St. Augustin war die Augustinerschule angegliedert. Helmut Höcht nennt sie liebevoll "Semi". Er selbst besuchte die Schule ab 1963 - und kann sich nur an drei Mitschüler erinnern, die tatsächlich Priester geworden sind. Er wurde Grund- und Hauptschullehrer.Regionale Pfarrer und Patres warben damals um fleißige Schüler des Augustinus-Gymnasiums, so erinnert sich Helmut Höcht. "Da fällt mir noch der 'Werbepater' ein, das war Pater Gisbert." Als Höcht in den 60er- Jahren in die Schule eintrat, wurden die vormals strengen Regeln langsam lockerer: "Wir durften dann sogar alle zwei, drei Wochen übers Wochenende nach Hause fahren." Für strikte Geschlechtertrennung, auch in der Schulzeit, wurde allerdings stets gesorgt: Mädels waren tabu.Während man sich im zweiten Jahr, also in der sechsten Klasse, zu zehnt einen Schlafsaal teilen musste, wurde die Zimmerbelegung zur Oberstufe hin immer geringer. Höcht erzählt: "Abiturienten hatten schließlich das Privileg, in Einzelzimmern zu schlafen." Auf der Tagesordnung der Schüler standen Frühmessen, Schule, Frei- und Studierzeit. Vor dem Abendessen gab es noch eine "Abend-Studierzeit", danach Bibel- oder Gesprächskreise. Für die Abende gab es einen Fernsehdienst, der im Voraus zusammen mit den Patres einen Fernsehplan erarbeitete: "Da haben wir uns schon manchmal Ärger eingefangen, wenn wir noch ein Fußballspiel zu Ende sehen wollten, obwohl schon Nachtruhe war."Helmut Höcht lacht. Zweimal die Woche gestalteten die Schüler eine Messe in der Hauskapelle. Noch heute erinnert sich Höcht an die anheimelnde Atmosphäre in der Kapelle und die guten Predigten des Paters. "Die klare Struktur hat mir und vielen anderen Schülern eine innere Uhr mitgegeben, die mir seitdem hilft, Ordnung und Struktur im Leben zu halten", erklärt Höcht. "Einen Spruch des Pater Arno werde ich nie vergessen: Man solle zum Höchsten streben, um wenigstens den Durchschnitt zu erreichen." Höcht erinnert sich gern an das mitreißende Wesen des Paters und seine Fähigkeit zu begeistern.Am Samstag kommen rund 30 Ehemalige in Weiden zusammen, um sich an diese gemeinsame Schulzeit zu erinnern. Dass das Wiedersehen in dieser Form stattfinden wird, ist Karl Schreier zu verdanken. Sein ehemaliger Mitschüler machte Helmut Höcht Anfang des Jahres ausfindig, und bei einigen "Zoigl-Sitzungen" entstanden Idee und Plan zu dem Treffen. Es ist das erste seiner Art, das nur für die Augustinusschüler, die gleichzeitig das "Semi" besuchten, und jahrgangsübergreifend stattfinden soll. Seit rund zwei Monaten recherchiert Höcht deshalb nach alten Kameraden, die mit ihm unter der Leitung von Regens Pater Arno Meyer zur Schule gingen.Auf dem Programm stehen die Besichtigung des Hauptgebäudes, der Kapelle und Orgelempore. Dort spielt Max Viechtl an der Orgel "Jesus bleibet meine Freude" von Bach, danach wollen die Ehemaligen zusammen singen. Sie legen Blumen am Grab von Mitschüler Pater Ludwig Schraml ab, werden durch das Augustinus-Gymnasium geführt und genießen dann - ganz wie früher - ihren "Stadtausgang". Bevor sie abends zusammen im Ratskeller einkehren, feiern sie zusammen den Gottesdienst in St. Josef.