Mit dem Auto in den Urlaub fahren, schenkt Unabhängigkeit. Keine Frage. Es gibt tolle Modell, die keine Wünsche offen lassen. Doch unbegrenzte Mobilität schenken auch Wohnmobile. Sie bieten noch dazu den Vorteil, dass man in ihnen schlafen kann und sich quasi an Ort und Stelle niederlassen kann. Oder, wie wär‘s wieder einmal in den Bus zu steigen?

Das hat den Vorteil, dass Geselligkeit gleich mitgeliefert wird. Eine gute Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen oder gar neue Freundschaften zu pflegen. Noch einen anderen Vorteil hat diese Art zu verreisen: Das extra Bierchen am Abend ist für den Fahrgast kein Problem, denn am Steuer sitzt ja ein anderer.Vielleicht ist es daher auch einfach eine gute Idee, einmal etwas Neues auszuprobieren, alte Fahrwasser zu verlassen. Denn beim Verreisen ist es wie mit dem Wohnen: Tapetenwechsel kann nicht schaden. Und am Ende gelangt doch wieder zu dem, was einem am besten gefällt. Nutzen Sie die Angebote OUT|ZEIT und lassen Sie sich beraten. Dafür ist die Messe da! (exb)