Das Weidener Eisenbahnmuseum hat am Feiertag Mariä Himmelfahrt geöffnet. Die Einrichtung kann am Dienstag, 15. August, von 13 bis 18 Uhr besichtigt werden. Für diese Ausstellung haben die Mitglieder eigens die für Weiden typische Müllverladestation und einen dazugehörigen Müll-Zug mit 28 Containern angefertigt und in die Modellanlage eingebaut. Selbst der Verladekran ist mit allen Funktionen bedienbar. Am Dienstag sind auch alle anderen Museumsabteilungen und das Freigelände mit der begehbaren Vitrine im Bahnpostwagen geöffnet.