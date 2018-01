Faschingsauftakt für die Kleinen: Mit dem ersten Kinderfasching eröffneten die "Altbairischen" am Sonntag am "Postkeller" die närrische Saison für den Nachwuchs. "Wer hat die Kokosnuss", "Rucki Zucki" und "Flieger-Lied" begeisterten gut hundert Kinder und deren Eltern. "Die Karawane zieht weiter" hieß es bei der Polonaise, die sich durch den "Postkeller"-Saal schlängelte. Die Jugend- und Prinzengarde des Krummennaaber Faschingsvereins zeigte atemberaubende Auftritte. Ihre Showtänze hatten "Cabaret" und die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft zum Thema. Noch zwei Mal bietet der Volkstrachten-Erhaltungsverein eine Faschingsgaudi am "Postkeller": am 21. Januar und 4. Februar, jeweils ab 14 Uhr. Anmeldungen unter 0961/31717.