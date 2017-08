(pish) Aus leeren Kosmetiktücherkartons, buntem Tonpapier und Glitzersteinchen basteln die Sechs- bis Zwölfjährigen unter der Anleitung von Betreuerin Steffi Brünnig (31) am Montag Schatzkisten. Seit zehn Jahren betreut sie die Bastelaktionen im Jugendzentrum in den Sommerferien. Wenn Catharina Balk (10) ihre pinkfarbene Schatzkiste fertig getüftelt hat, will sie ihre Schätze darin aufbewahren. Das sind "zum Beispiel alte Münzen, Steine und Muscheln." Auch Lucy Götz (8) hat bereits Pläne für ihre kleine Truhe. Sie werde sie mit glitzernden Steinchen bekleben und dann die Steine und Muscheln, die sie im kommenden Ostsee-Urlaub sammeln will, hineinlegen. Bild: Schönberger