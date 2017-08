Weiden/Irchenrieth. Hoch her ging es auf dem Müllnerhof in Irchenrieth. Bauer Fritz Kick hatte 30 Kinder aus der Weidener Ferienaktion des Stadtjugendrings zu Gast. Auch Jugendpfleger Ewald Zenger war bei seinem Besuch am Nachmittag restlos begeistert: "Es ist einfach großartig, was hier alles geboten ist: Eine Seilbahn über dem Weiher, eine Schmierseifenrutschbahn - und alle Kinder können den Traktorführerschein machen." Die jungen Besucher sahen obendrein Kälber, Hasen und viele andere Tiere aus der Nähe und durften sie streicheln. Weil auch die Versorgung perfekt lief, kündigte Zenger schon jetzt einmal an: "Wir kommen nächstes Jahr wieder" Bild: exb