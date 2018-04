Freude und Fairness stehen beim "Puckbusters"-Cup 2018 im Vordergrund. Acht Hobbymannschaften aus ganz Deutschland mit über 100 Spielern liefern sich spannende Turniere in der Hans-Schröpf-Arena.

Es war die letzte Sportveranstaltung vor der Sommerpause im Weidener Eisstadion. Die ersten Teams reisten bereits am Freitag an. Am Samstag ab 8 Uhr starteten die Eishockey-Matches in zwei Gruppen nach dem Modus "Jeder gegen jeden" mit jeweils 30 Minuten Spieldauer. Am Abend pflegten die Teilnehmer die Geselligkeit.Am Sonntag trennte sich in 25-Minuten-Begegnungen in den Verzahnungsrunden die Spreu vom Weizen. "Puckbusters"-Vorsitzender Thomas Wipper sprach von einem optimalen Turnierverlauf. Er dankte den vielen Helfern und Sponsoren, der Familie Zierock für die Unterstützung und Erlaubnis zur Bewirtung sowie Melanie Ernst und Sandro Kick für die gesamte Organisation.Sandro Kick entschuldigte sich bei der Preisverleihung dafür, dass die Pokale heuer etwas klein ausgefallenen seien. Das Endspiel verlief spannender denn je. Im Tor der Mitterteicher stand "Goalie" Sebastian Blay (ausgezeichnet als bester Torhüter des Turniers) von den "Bullheads", der ebenso wie der Torwart gegenüber bei Spartak Deggendorf keinen Treffer in der regulären Spielzeit zuließ. Im Penaltyschießen gelang erst im siebenten Anlauf endlich der Siegtreffer für die Deggendorfer, die den Turniersieg damit nach Niederbayern entführten.Im kleinen Finale gewannen die "Devil Ducks" aus Berlin gegen die "Puckbusters" Weiden. Die weiteren Platzierten: 5. "Blue Wings" Weiden, 6. "Vilspiraten" Amberg, 7. "Ice Hogs" Weiden, 8. "Lost Boys" Hessen. Der Pokal für den besten Spieler ging an Patrick Hoffmann aus Amberg. Einen Eishockeyschläger beim Puck-Zielwerfen gewann Sergei Mannkov.