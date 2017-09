Ein Volksfest "ohne Flair", das fürs Volk viel zu teuer ist und mit Attraktion geizt? Oder ein Stück "Lebensqualität" und "Weidener Kulturleben"? Am Volks- und Schützenfest scheiden sich die Geister der Leser. Und auch an der Frage, ob es fortbestehen soll.

Das Volks- und Schützenfest steht auf der Kippe, nachdem sich die Feuerschützen von der Organisation zurückziehen. Soll die Stadt als Ausrichter einspringen? Eine Reihe von Stadträten erkennt dringendere Aufgaben. Braucht es den Rummel im Sommer überhaupt? Auch die Meinung der Bürger ist offenbar gespalten. Hier Auszüge aus den Leserzuschriften:"Soll jetzt in Weiden die ganze Lebensqualität abgeschafft werden? Seit Jahren stirbt schon die ehemals blühende Wirtshauskultur aus, jetzt soll auch noch die Hälfte der eh nur zwei Volksfeste erschlagen werden, und das auf einem Platz, für den wir Steuerzahler enorm viel aufgewendet haben. Was haben eigentlich Leute im Stadtrat verloren, die nicht einmal den Unterschied zwischen schwarzen und roten Zahlen kennen?" Karl Bauer, Weiden"Durch den Umzug auf den Acker, umgeben von kahler, unpersönlicher Fläche, hat das Fest seinen Flair verloren. (Fabrikgelände)." Werner Kunz, Weiden.Unter den gegebenen Bedingungen brauche Weiden kein Volks- und Schützenfest, meint ein Leser, der nicht namentlich genannt werden will. Einen Hauptgrund macht er im neuen Festplatz aus: Er " liegt außerhalb der Stadt". Wer mit dem Auto anreist, finde abgesehen vom "bezahlten Schotterplatz" kaum einen Stellplatz in der Nähe. Der Platz liege in einem Industriegebiet, "Wohlfühlathmosphäre ist etwas anderes". Gerade das diesjährige Volksfest habe mit nur wenigen Fahrgeschäften aufgewartet, "und diese waren wenig spektakulär". Wegen des schwachen Besuchs blieben attraktive Fahrgeschäfte weiter aus - "ein Teufelskreis". Mögliche Lösungen erkennt er in einer Vorverlegung auf Ende Juni oder Anfang Juli und der Rückkehr auf den alten Platz."Grundsätzlich bin ich schon für den Erhalt des Volksfestes, aber es müssten sich die Verantwortlichen mal zusammensetzen und über Preis und Leistung diskutieren. Wegen der hohen Preise ist dies längst kein Volksfest mehr, weil sich viele einen Besuch nicht mehr leisten können oder wollen. (...) Viele gehen verärgert nach Hause. Runter mit den Stellplatzpreisen, und runter mit den Verkaufspreisen. Nur so wird das Volksfest wieder attraktiver. Wenn sich hier was tut, wird's bestimmt wieder ein erfolgreiches Fest geben. Auch für die, die finanziell nicht so gut dastehen ... Joachim Maier"Das Volksfest und Frühlingsfest in Weiden gehört zu den zahlreichen unverzichtbaren Mosaiksteinen des Weidener Kulturlebens. Dass Volksfeste zum urbayerischen Brauchtum zählen ist unbestritten: Was wäre München ohne das Oktoberfest, Regensburg ohne die Dult (...)? Zahlreiche Vereine, Privatleute, Gewerbebetriebe, Institutionen machen mit vielen Aktivitäten das Leben in Weiden und Umgebung lebenswert: Das Weidener Frühlings- und Volksfest gehört dazu und sollte erhalten bleiben (ebenso die Arbeitsplätze der Schausteller und deren Familien). Es gibt zahlreiche leistungsfähige Event- bzw. Messeveranstalter in unserer Region. (...) Warum überträgt man die Verantwortung nicht an einen derartigen Anbieter (Privatisierung)?" Martin Stangl, Weiden"Wir brauchen weder ein Volks-noch ein Frühlingsfest. Die Fahrgeschäfte für uns über 70-Jährige interessieren uns nicht. Die Getränke und Speisen im Zelt sind bei diesen Preisen eine Zumutung, Unterhaltung ist bei der lauten Musik sowieso nicht möglich. Ich bezahle für eine Flasche Mineralwasser keine 4 Euro. Für diese Preise kann ich mich im besten Lokal bei einer netten Bedienung bedienen lassen." Günter Kulzer, Neustadt/WNEin weiterer Leser, der anonym bleiben möchte, schreibt: "Das Volksfest ist aus meiner Sicht (...) schon lange nicht mehr den Besuch wert, vor allem deswegen nicht, weil zum Volksfest zugehörige und selbstverständliche Dinge einfach fehlen. Allen voran der fehlende Frühschoppen im Festzelt, mit zünftiger Musik am Sonntagmorgen. Das gehört unbedingt dazu.""Gerade jetzt, wo es überall auf der Welt kriselt und kracht, ist es doch schön, wenn es auch noch was zum Feiern gibt. Wir sind aus Vohenstrauß und fahren gerne mindestens einmal zum Frühlings- und zum Volksfest nach Weiden. Gemütlich über den Festplatz mit dem besonderen Flair bummeln, im Zelt die Musik, das Essen und das Bier genießen, es gefällt uns immer wieder. Wäre schade, wenn es das nicht mehr gäbe. Zumal in Vohenstrauß da gar nichts mehr geht." Anne und Willi Wenzl