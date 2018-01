Für Sylke Pfeiffer aus Wiesau war es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, als Werner Striegl, Mitarbeiter der Marketingabteilung, an ihrer Haustür läutete und einen Gutschein für eine viertägige Busreise auf die Sonneninsel Krk für zwei Personen vorbeibrachte.

Pfeiffer hatte sich im vergangenen November bei der Reise- und Freizeitmesse in Weiden am Gewinnspiel der Oberpfalz-Medien beteiligt - und prompt den ersten Preise gewonnen. Der zweite Preis, ein Kurzurlaub in Berlin, geht an Gerda Härtl aus Plößberg. Klaudia Firschholz aus Waldthurn kann sich über den dritten Preis freuen, eine Übernachtung in einem Prager Drei-Sterne-Hotel. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! Bild: lsm