Noch in der Nacht schrieb die Partyband "Highline", die auf dem Bürgerfest die Stimmung am Unteren Markt zum Kochen brachte, auf ihrer Homepage: "Weiden! Immer wieder Weltklasse! Danke für den Wahnsinnsabend." Dazu ein Bild herunter von der Bühne auf die Fans, die gerade völlig ausflippen.

Von diesem Gemütszustand war die städtische Eventmanagerin Gertrud Wittmann dann doch noch etwas weiter entfernt. Aber als glücklich und zufrieden war sie auch noch am Montag durchaus treffend zu beschreiben. Das extreme Super-Super-Festwetter hatte schon gleich die Stimmung so aufgehellt, dass eigentlich kaum noch etwas schief gehen konnte. Schon beim Aufbau, so stellte die Haupt-Organisatorin fest, sei alles sehr entspannt gewesen. Hektik war auch in der Folge nicht angesagt. Schon am Vorabend hatte die "King Size Combo" am Oberen Markt "voll eingeschlagen". Wittmann fand es "schade, dass wir sie um 23 Uhr abwürgen mussten".Neben "Highline" stark nachgefragt waren am Sonntag auch Johnny Gold und Angelo Palazzotto. Zufrieden äußerte sich laut der Managerin ebenso Dieter Held vom "Salute"-Team, das traditionell am Platz der See-Weidener wieder ihre Rock-Arena präsentierte. Die Neuentdeckung des Festes war der wunderschön-gemütliche Marienbader Platz (Máriánske Lázne), auf dem das "Sündikat" zum Chillen, Abhängen und Tanzen einlud. Für die entsprechende Musik sorgten die DJs Michael Meierhöfer und Patrick Jahn mit "80's Love Sound" und "Funky/House". Eine Alternative zu Rock und Blasmusik sollte es laut Christian Gold sein. Das ist voll gelungen.Weniger erfreulich war, dass es gegen Ende des Bürgerfestes noch zu vier Polizeieinsätzen gekommen ist. Darunter war eine Rauferei am Unteren Markt, bei der alle Beteiligten spektakulär über eine Biertischgarnitur stolperten. Nach fast 15 Stunden und über 20 000 Besuchern kann man aber wohl trotzdem noch von einem insgesamt friedlichen Fest sprechen.Auffallend ist laut Gertrud Wittmann, dass der Weinverkauf seit Jahren rückläufig ist. Hier wolle man, auch im Interesse der See-Weidener, gegensteuern. Zugenommen hat der Bierkonsum. So schenkte die Brauerei Gambrinus beispielsweise mit 22 Hektoliter zehn Prozent mehr aus als noch vor einem Jahr.Eine unerwartete aber um so erfreulichere Verlängerung durften die "Offiziellen" der italienischen Partnerstadt Macerata genießen. Ihr Flieger, der am Sonntag um 21.30 Uhr von München nach Ancona starten sollte, fiel aus. Keiner weiß, warum. Kurzerhand blieben Bürgermeister Ulderico Orazi und sein Team noch eine Nacht und so war auch der Bürgerfest-Abend gerettet.