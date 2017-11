Jeder bekommt bei ihm sein Fett weg: Er grantelt über den Typ von nebenan, über die A- bis C-Prominenten oder über Trends und Traditionen. Am Samstag, 9. Dezember, kommt der "Kult-Grantler" in die Max-Reger-Halle.

Im Gepäck hat Harry G sein neues Programm #HarrydieEhre, in welchem er die Eigenheiten seines Umfeldes auf grantig-süffisante Art und Weise nahezu seziert. Ohne Rücksicht auf Verluste zerlegt der Kabarettist Alltagssituationen in ihre Einzelteile und schildert seine Sicht der Dinge. Mit seinem Debüt "Leben mit dem Isarpreiß" war er vor einigen Jahren zu Gast im "Salute"-Club in Rothenstadt. Seitdem wurden seine Filme in den sozialen Medien mehr als 100 Millionen Mal geklickt. Das macht ihn zu einem der erfolgreichsten bayerischen Kabarett-Senkrechtstarter der letzten Jahre. Tickets gibt es unter www.nt-ticket.de, Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr.Oberpfalz-Medien verlosen fünf Mal zwei Karten für die Aufführung. Wer teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401627 an und spricht das Stichwort "Harry die Ehre", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent (Mobilfunkpreise können abweichen).Der Anschluss ist bis Dienstag, 5. Dezember, 8 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!