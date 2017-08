Weiden. (rdo) In zwei Bussen führte heuer der Tagesausflug vom Heimatring Weiden am Sonntag nach Würzburg. Die Reiseleiter Vorsitzender Günther Magerl, der die Tour vorher mit Bertram Schlosser erkundete, sowie zweiten Vorsitzenden Norbert Uschald begrüßten 85 Teilnehmer aus den verschiedensten Mitgliedsvereinen sowie Verbindungsstadträtin Gabi Laurich und Bürgermeistern a. D. Elisabeth Kraus an Bord.

Nach einer kleinen Busrundfahrt erfolgte eine Führung durch die Würzburger Altstadt in mehreren Gruppen. Die erste urkundliche Erwähnung reicht bis ins Jahr 704 zurück. Die kreisfreie Stadt am Main hat 1300.000 Einwohner und ist die sechstgrößte Stadt Bayerns. Aus der Universität, an der 10.000 Beschäftigte arbeiten, sind etwa 30.000 Studenten eingeschrieben. Als berühmtester Forscher des physikalischen Instituts entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 die nach ihm benannten Röntgenstrahlen, wofür er 1901 den Nobelpreis erhielt. Ein schwerer Schicksalsschlag traf Würzburg vierzehn Tage vor Kriegsende, als 16. März 1945 Bombengriffe 85 Prozent der Gebäude vernichteten. Die Stadt ist Sitz der Regierung von Unterfranken und des Landratsamtes Würzburg sowie Bischofssitz der Diözese Würzburg der römisch-katholischen Kirche. Heut landen auch viele Kreuzfahrtschiffe und bringen Touristen in die Stadt.Als größte zusammenhängende Weinlandschaft umschließt der "Würzburger Stein" die Stadt, an dessen Flanke die Wallfahrtskirche das "Käppele" und die große Festung Marienberg thront, der einstige Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Als markanteste Bauwerke sahen die Teilnehmer in der Altstadt den Dom St. Kilian, die Marienkapelle, das Falkenhaus im Rokokostil, und die alte Mainbrücke.Nach dem gutbürgerlichen Mittagessen in der Gaststätte "Alter Kranen" am Mainufer folgte die Besichtigung der Residenz. Sie beeindruckte durch den pompösen Treppenaufgang mit Deckengemälden. Diese ehemalige Residenz der Fürstbischöfe, fertiggestellte 1780 unter Beteiligung des damals noch jungen Architekten Balthasar Neumann, gehört zu den bedeutendsten Schlossanlagen des Barock in Europa und ist seit 1981 UNESCO-Weltkulturerbe. Der Kaiser- und Weiße Saal beeindruckten die Besucher. Das Spiegelkabinett mit 2,5 Kilogramm Blattgold verziert, ließ die Machtfüller vergangener Zeit in die Gegenwart auf die Betrachter strömen. Nach einer Freizeit mit Möglichkeit zur Besichtigung des Hofgartens, des Domes oder zur Einkehr bei sommerlichem Wetter ging es wieder nach Weiden zurück.