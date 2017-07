Heimatring sucht Antworten bei seinem Quiz am Gartenfest

Der Höhepunkt des Gartenfests des Heimatrings war auch heuer das "Maibaum-Quiz". Dabei drehte sich nur ein Teil der Fragen direkt um den Maibaum. Man musste auch wissen, wann der "Tag der Heimat" heuer stattfindet (am 16. September) oder wohin der Tagesausflug der Dachorganisation der Weidener kultur- und heimatpflegenden Vereine heuer geht (nach Würzburg). Kniffliger: Wie hoch und wie dick ist der Maibaum heuer? Die richtige Antwort: 25,70 Meter und 100 Zentimeter.

Die volle Punktzahl mit 17 richtigen Antworten erzielten - im Gegensatz zu den Vorjahren, als oft 20 oder 30 Teilnehmer alles richtig hatten - heuer nur zwei. Diese beiden waren allerdings bei der Preisverteilung schon verschwunden, so dass sich fünf Quizteilnehmer mit 16 Punkten über die Hauptpreise freuen durften. Glücksfee Stadträtin Gabi Laurich zog Bernhard Czichon, Berichterstatter von Oberpfalz-Medien, aus diesen fünf als Ersten. Er gewann eine Gartenbank. Als Zweiten zog Laurich ihren Stadtratskollegen Hans Forster, der sich über einen bepflanzten Tontopf freute. Dritte wurde Margareta Czichon ("Höhe 309"), Vierter Reiner Schindler ("Siedler Mooslohe"), Fünfter Stadtrat Horst Fuchs. Weitere 30 Preise gingen an diejenigen, die alles bis auf zwei oder drei Antworten richtig hatten.Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl berichtete, dass für den gemeinschaftlichen Tagesausflug am 6. August nach Würzburg mit attraktivem Programm noch Plätze frei sind. Wer noch mitfahren möchte, kann sich unter Nummer 0961/24651 bei ihm anmelden.Im Schnelldurchlauf stellte Magerl das Programm des nächsten Halbjahres vor. Es wurde von Peter Ertl zusammengestellt und listet alle Vereinsveranstaltungen, Feiern und Jubiläen der kommenden sechs Monate auf. Mit Bratwürsten, von den Frauen der Vorstandschaft gespendeten Kuchen und dem beliebten Dotsch, vor dessen Ausgabestelle sich wie immer lange Schlangen bildeten, war für das leibliche wohl bestens gesorgt. Das Duo Eckert/Hannes sorgte mit angenehmer Musik für Unterhaltung.