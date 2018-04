Seit 50 Jahren ist Hermann Legat Schriftführer bei der Siedlergemeinschaft "Am Krumpes". Seit 1995 schreibt er das monatlich erscheinende Infoblatt. Deshalb stellt Siedler-Chef Edi Nickl seinen "Legator" in den Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung.

"Sondereinsatzkiste"



Die Jugendbeauftragten Doris Lukas und Christine Eller berichteten vom gut besuchten Drachenfest und der Fackelwanderung. Ein Höhepunkt war der zweite Platz in der Kreativwertung beim Seifenkistenrennen mit dem "SEK-Sondereinsatzkiste" als Rasenmäher konstruiert. Von zwölf Treffen berichtete Frauenbeauftragte Edith Nicklas mit Themen wie leckere Partysalate, Arthrose und Gelenkersatz, "Backen ohne Boden". Für Geräteausleihen solle rechtzeitig Kontakt zu Gerätewart Johann Schimmer genommen werden. Karin Vierling galt der Dank für die gut geführte Kasse. Stadtrat Horst Fuchs, lobte die Ehrenamtlichkeit und die Siedler-Jugend als Sockel für die Zukunft. Die herrlich gestalteten Gärten in Weiden Ost rühmte Stadtrat Alois Lukas. Er lud zur Maiandacht nach Tröglersricht am 15. Mai ein. Als Dank überreichte zweiter Vorsitzender Gerhard Götz einen edlen Tropfen an den Siedlerpräsidenten. Florian Graf nannte den 22. Juli als nächsten Termin für das Seifenkistenrennen, zu dem bereits 50 Anmeldungen vorliegen. Es gab keine Beschwerden beim letztjährigen Event.

Eifriger Siedler-Chef

Da Hermann Legat bereits die höchsten Auszeichnungen des Verbandes für Wohneigentum trägt, überreichte ihm Nickl eine Dankesurkunde und würdigte den Einsatz des ehemaligen Leiters des Bauverwaltungsamtes der Stadt.Die Gemeinschaft in Weiden-Ost zählt 664 Mitglieder. Nickl erinnerte an die Vielzahl an Veranstaltungen. Dazu zählten die Baumschnittkurse im Sommer und Winter, Maiandacht in Tröglersricht, Tag der offenen Gerätehaustür und Rasenmäherinspektion. Besonders dankte er seiner Frau, die ihn zu 82 Gratulationsterminen begleitete, sowie Gudrun Legat für die Verteilung des Siedlerblatts. Seit September 2017 betreut Manfred Höcht den Internetauftritt.Reiseleiter Erich Bäumler berichtete von der fünftägigen "Entdeckungsreise" an den Bodensee mit Abstechern zum Ulmer Münster, St. Gallen, Schaffhausen, die Insel Mainau und Fährfahrt auf dem See. Die Sechstagesfahrt an die Mosel in diesem Jahr ist bereits jetzt wieder vollständig ausgebucht."Als erstes war Edi Nickl zu Gast bei uns zu Hause und hat uns in die Siedlergemeinschaft ,Am Krumpes' aufgenommen", erinnerte sich Stadtrat Florian Graf. Er fühle sich in Weiden-Ost sehr gut aufgehoben mit seiner Familie. Vor fünf Jahren zog er in den Stadtteil. "Endlich sind wieder Kinder in der Straße", hieß es von den Nachbarn, was nicht mehr selbstverständlich sei. "Ich kann dies noch toppen", sagte Notar Najdecki. "Bei mir war der Siedler-Präsident, als der Keller im Bau war. Da habe ich gleich den Aufnahmeantrag unterzeichnet!" Damian Wolfgang Najdecki referierte abschließend über die Vorsorgevollmacht.