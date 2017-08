(pish) Nicht nur auf der Blumenwiese am Ortsrand von Kasperlhausen ist was los. Sondern auch vor der Puppenbühne von Hermanns Kasperltheater: 162 junge Zuschauer sind am Donnerstag in die Regionalbibliothek gekommen, um das Puppenstück "Kasperl und das Krokodil Kasimir" zu sehen. Und das ist auch gut so, denn der Kasperl kann die Unterstützung der Kinder bei seinem Abenteuer dringend gebrauchen. Geholfen wird dabei außerdem der Aktion "Lichtblicke", für die Hermanns Kasperltheater zurzeit auf Ferientournee ist.

Im abgedunkelten Saal warten die jungen Fans gespannt vor der Bühne. Endlich geht der Vorhang auf, und bald überschlagen sich die Ereignisse: Es wurde nicht nur das Krokodil der Hexe Krümelzahn am Rande des Zauberwalds gesichtet, auch der Räuber Hotzenplotz hat das Akkordeon vom Kasperl geklaut. Gut, dass die Kinder im Publikum den Diebstahl genau beobachtet haben. Schnell ruft der Kasperl die Polizei an. "110!", rufen die eifrigen Zuschauer - und schon eilt Polizist Alois Dimpflmoser zur Hilfe.Im Zauberwald muss derweil der Wichtelfranz eine Menge erleben, bis das Rätsel um das berüchtigte Krokodil gelöst ist. Der Vorhang fällt, die Kinder klatschen begeistert, und im Zauberwald bei Kasperlhausen herrscht wieder Frieden.Die Weidnerin Noel Kaschad (26) ist mit ihrem Bruder, dem fünfjährigen Malik hergekommen. Das Puppenstück findet sie "super, da es sehr deutlich ist, leicht verständlich und für alle Altersgruppen". Dem vierjährigen Florian Hofmann gefällt das Theater ebenfalls und er verrät, dass er schon viele Kasperlstücke gesehen hat. Lina Resch ist mit ihrem Sohn Noah (4) hergekommen. Sie meint, dass das Puppentheater eine gute Alternative zum Fernseher oder Kino ist. "So etwas Belebtes ist schöner für Kinder, weil sie dann nicht nur auf eine Scheibe schauen."Auch Puppenspieler Hermann Papacek selbst, der seit 17 Jahren auftritt, ist mit der Aufführung sehr zufrieden. Er und Kollege Hermann Helgert sind sich einig darüber, was sie am Kasperltheater am Besten finden: "Wir sprechen alles live, wir kommunizieren mit den Kindern. Es ist das Schönste, den Kindern eine Freude zu machen. Dann freuen wir uns auch."Bei der "Lichtblicke"-Ferientournee gastiert das Puppentheater noch am Dienstag, 15. August, um 15 Uhr in der Stadthalle Vohenstrauß. Übrigens: Ab 22. Oktober gibt es das neue Stück "Kasperl und die Fledermaus" zu sehen.