Im Reisebus kann man von Anfang an seine Sorgen hinten sich lassen

Busreisen sind Reisen für Genießer, daher sind sie auch so populär – und zwar in jeder Altersschicht. Wer es einmal ausprobiert hat, schätzt die Vorzüge dieser Art zu reisen: Busse gelten als viel sicherer als Pkw. Als Mitreisender muss man sich keine Gedanken um die Reiseroute machen, hat keinen Stress mit dem Verkehr und kann jederzeit „ein kleines Nickerchen“ machen.

Generell gilt: Busreisen sind kürzer als noch vor Jahren. Dafür gönnt man sich diese Auszeit öfter. Viele steigen auch deswegen in den Bus, weil sie Gleichgesinnte kennenlernen. Das passiert Pkw-Touristen auf der Autobahn wohl kaum. Busreisen sind auch aus ökologischen Gründen sinnvoll: Ein Bus ersetzt 30 Autos, lautet eine Faustformel. Das entlastet die Straßen und die Umwelt.Busreisen werden zudem immer komfortabler. Manche Busse haben heute schon Wlan und Unterhaltungsangebote an Bord. Da ist das Reisegefühl fast schon so wie im Flugzeug, mindestens aber ebenso entspannt.