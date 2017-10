Zwei Berufsjäger begeistern die Zuhörer beim neunten Jäger-Event im Autohaus Geuss mit Taktiken zur Lockjagd und dem richtigen Umgang mit Schwarzwild. Die Experten empfehlen nicht nur "täuschen, tarnen und überlisten".

Schwarzwild und Lockjagd waren die Themen beim neunten Jäger-Event von "Landrover Live". Dem Lockruf von Jürgen Geuss folgten 150 Jäger ins Autohaus am Forst. Wildmeister und Buchautor Gerold Wandel stellte in seinem Vortrag "Schwarzwild Weidwerk - Jagdkonzeption zur Populationsdynamik" unter Verweis auf die Wildbiologie und die Populationsentwicklung des Schwarzwildes Handlungsleitsätze dar. Bei der Bejagung sei der Erhalt der Leitbachen und des sozialen Gefüges in der Rotte zu beachten, sonst steige die Population an. Ziel der Jagdkonzeption sei es, unkontrollierten Zuwachs und Feldwild-Schäden zu vermeiden. Wandel machte Anfang der sechziger Jahre in Niederwild- und Hochwildrevieren die Ausbildung zum Berufsjäger."Täuschen, tarnen und überlisten" nannte der Berufsjäger Immo Ortlepp als Taktik. In seinem amüsanten Referat "Die Lockjagd - von der Maus bis zum Hirsch" führte er Hasenklage, Mauspfeifchen, Kitzpfiff, den Buttolo-Blatter für Rehbock sowie Hirschruf auf. Er empfahl einen "Scotch-Entenlocker" als ideales Geschenk für einen Jäger. Die Tiere im Wald hören dreidimensional die Entfernung, Höhe und Richtung. "Mit den Lockreizen ist zu geizen und die Töne dürfen nicht intensiver sein als in der Natur, um die Neugierde der Tiere zu wecken", sagte Ortlepp.Gastgeber Jürgen Geuss wies auf die 50-jährige Tradition des Autohauses hin, dessen Geschichte 1967 in der Nikolaistraße mit einer Tankstelle und einem Autohaus begann. Er dankte Schwester Ulla Roscher-Geuss und Ehefrau Annett.