Die auch abends noch warmen Temperaturen machen's möglich: Filme draußen auf der Straße anzuschauen. Der Jugendtreff "Scout" durfte rund 20 Besucher zu einem Open-Air-Kino in der Weidener Innenstadt begrüßen.

Auf der Leinwand vor dem Eingang der von Magdalena Wildenauer geleiteten Einrichtung wurde an dem Abend der Streifen "Fack ju Göhte" gezeigt. Die in Deutschland produzierte Komödie mit Elyas M'Barek und Karoline Herfurth in den Hauptrollen findet besonderen Anklang bei jungen Menschen.Für die Veranstaltung wurden die üblichen Öffnungszeiten des Schülertreffs um einige Stunden verlängert. Zudem waren die Besucher bei angenehmen Temperaturen auch bestens mit verschiedenen Süßwaren und Getränken versorgt. Zum Abschluss der Vorführung erntete das neue Format spontanen Applaus.