Sie vermisste eine Poetry-Slam-Szene in der Stadt - und gründete eine. Als Organisatorin ist sie seit einem halben Jahr verantwortlich für den "EdelWort"-Slam: Julia Pötschke. Die 21-jährige Weidenerin schloss in diesem Jahr die 13. Klasse an der FOS/BOS in Weiden ab und studiert nun Patentingenieurwesen in Amberg. Am Mittwoch, 6. Dezember, wetteifern zum dritten Mal Wortkünstler im Edelweiss um den Sieg. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum.

Julia Pötschke: Es ist Kultur, aber mal anders. So ein Slam ist etwas besonderes. Toll ist auch, dass die Begeisterung dafür generationenübergreifend ist, das verbindet Jung und Alt. Unser jüngster Zuhörer war 12, der Älteste 89 Jahre.Ja, und beide Male habe ich den zweiten Platz belegt. Nicht nur Freunde, sogar Lehrer haben mich gefragt, wieso ich aus dieser Leidenschaft nicht mehr mache. Ich fand es immer schade, dass es hier keine Poetry-Slam-Szene gab, die einem als Neuling vielleicht auch den Einstieg erleichtert hätte. Viel zu selten gab es Slams oder offene Bühnen, auf denen man sich als junger Wortakrobat ausprobieren hätte können. Und sogar viel kleinere Städte hatten da mehr zu bieten.Ich war überwältigt von der großen Nachfrage. Schon beim ersten Mal sind so viele Zuschauer gekommen, dass wir glatt vom Keller des Edelweiß nach oben umziehen mussten. Seitdem unterstützt uns die Tanzschule Vezard. 120 Zuschauer hatten wir beim ersten Mal - und am Donnerstag geht der "EdelWort"-Slam schon in die dritte Runde. Unfassbar.Auf jeden Fall ein wirklich unterhaltsamer Abend. Auf Juston Buße zum Beispiel bin ich sehr gespannt. Er ist ein recht bekannter Slammer aus Berlin. Diesmal haben wir einige Teilnehmer aus dem Nürnberger Land und mit Jonathan auch einen Weidener, der seinen Text vortragen wird. Für Musik sorgt Guy Palumbo. Ich habe einige Nikolausüberraschungen für die Gäste vorbereitet. Glühwein und Lebkuchen sind vorbereitet, mehr verrate ich nicht. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr. An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro. Das Geld deckt auch Verpflegung und Reisekosten der Künstler. Diese sollen schließlich keine Verluste machen, wenn sie zu uns nach Weiden kommen.