"Just Friends 3.0"-Party am 7. April mit DJ Eddie

Eine außergewöhnliche Fete feiern, dabei Gutes tun und mit etwas Glück einen von vielen Preisen gewinnen - das sind die Zutaten der dritten "Just Friends"-Party. Am Samstag, 7. April, ab 20 Uhr wird sie an neuem Ort über die Bühne gehen: Nicht wie bisher im Jugendraum der Mehrzweckhalle, sondern im Evangelischen Vereinshaus.

Dass die Nachfrage ungebrochen riesig ist, weiß das Organisationsteam um Bekim Kastrati, Alexander Lang, Benny Dabinovci, Thomas Binner, Stefan Ott, Marcus Fritsch, Stephan Landgraf, Stefanie Sperrer und vielen anderen. Für die Musik sorgt dieses Mal DJ Eddie. Bereits jetzt kann man sich die Tickets für die "3.0"-Fete reservieren lassen. Einfach per WhatsApp eine Nachricht an 0170/9920620 senden, die gewünschte Anzahl und die Kontaktdaten angeben. Die Karten sind ab sofort auch in den Vorverkaufsstellen beim Autohaus Raab und bei der Firma Trost Weiden sowie bei "FRI-SEC Sicherheitsdienst" erhältlich. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Erlös kommt dem Kindergarten St. Michael zugute.