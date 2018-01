Die Tradition des Schafkopfspielens bereitet den Kartenfreunden "Grüne Au" immer noch große Freude. Für das Jahr 2019 plant der Weidener Verein das 50. Gründungsjubiläum. Neue und junge Mitspieler wären im Club der Kartler höchst willkommen.

Für Vorsitzenden Hans Dietl war es die erste Wahlperiode. Er erhielt die Zustimmung bei der Wiederwahl in der Jahreshauptversammlung. Vor zwei Jahren hatte er vom langjährigen Chef Johann Bäumler das Amt übernommen. 44 Mitglieder treffen sich jeden dritten Freitag im Monat im Schützenhaus am Hetzenrichter Weg ab 20 Uhr zum Preisschafkopf.Der Dank für das Besorgen der Preise galt Vergnügungswart Georg Zitzmann. Jeweils zu Ostern, Kirchweih und zum Weihnachtspreisschafkopf waren die Mitspieler neben den ausgespielten Preisen mit Sonderzuwendungen wie Salami-Stangen, Geräuchertem und Geflügel bedacht worden. Dies sah der Vorstand als Ausgleich für den Vereinsausflug. Der war entfallen, da einige Mitglieder altersbedingt nicht mehr so beweglich sind.Elf der Kartenfreunde sind über 70 Jahre alt, Ehrenmitglied Hans Mehl ist 87 Jahre. Für das 50-jährige Jubiläum im nächsten Jahr und zu weiteren geselligen Veranstaltungen laufen die Planungen. Hans Dietl dankte für die Zusammenarbeit im Verein und die Disziplin beim Kartenspiel. Zwölf Mal trugen die Kartenfreunde 2017 einen Preisschafkopf aus. Die besten sechs Ergebnisse flossen in die Wertung zur Vereinsmeisterschaft ein. Die drei ausgelobten Pokale gewannen als Meister Reinhold Bayer (559 Punkte) vor Vizemeister Jürgen Bäumler (517), gefolgt von Helmut Zupfer (508). Urkunden gab es für langjährige Mitglieder: für 30 Jahre für Fritz Spickenreuther, 25 Jahre Günter Woppmann und 20 Jahre Jürgen Bäumler.Bei den Neuwahlen votierten die Kartenfreunde wieder für Vorsitzenden Hans Dietl. Zweiter Vorsitzender ist Robert Ling, Kassier Günter Baumgärtner, Schriftführer Ralf Musill, Vergnügungswart Georg Zitzmann. Revisoren sind Hans Forster und Werner Volkmer, Beisitzer Karl Loreth, Fritz Spickenreuther und Werner Volkmer.