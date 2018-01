Luftballon-Tango, viele andere Spiele, Garde- und Showtänze, Musik und Tanz. Das sind die Zutaten, die am Sonntagnachmittag über tausend große und kleine Besucher des Narrhalla- Kinderfaschings in der Mehrzweckhalle begeistern.

Tombola ausverkauft

Ein Höhepunkt gleich am Anfang war der Auftritt der "Purzelgarde": Die sechs Mädchen Amelie, Aylin, Liana, Sarah, Serafina und Sophia - alle zwischen vier und sechs Jahre alt - entführten die Gäste in die Steinzeit zu Familie Feuerstein, inclusive "Dino". Später zeigten die Größeren ihren "Biene-Maja"-Gardetanz und den lustigen "Ice in the Sunshine"- Showtanz.Huldvoll grüßten Kinderprinz Timo I. und -prinzessin Leonie I. die kleinen und großen Narren. Auch das Erwachsenen-Prinzenpaar Regina I. und Derek I. war dabei - und mit Söhnchen David (7) oft auf der Tanzfläche zu sehen.DJ Vadim sorgte mit kindgerechter Musik dafür, dass die Kleinen ihren Spaß hatten. "Rucki Zucki", "Cowboy und Indianer" und "Ententanz" lockten alle auf das Parkett. Dazu wurden auch noch Süßigkeiten und Spielsachen ausgeworfen. Eine reich bestückte Tombola mit 500 Preisen war schnell ausverkauft.Respekt gebührt den Narrhalla- Aktiven, die den Riesen-Andrang bestens meisterten. Mit Chicken-Nuggets, Schnitzel, Crepes und einem Kuchenbuffet stillten sie den Hunger, die "Candy- Bar" das Verlangen nach Süßem. Richtig süß waren auch die Verkleidungen der kleinen Faschingsfans. Es waren Käferchen, Mäuse, Prinzessinnen, Superhelden aller Art, Einhörner, Piraten, Polizisten und ein paar Dutzende andere Masken zu sehen. Ehrenpräsident Xaver Schreiber moderierte gekonnt und begeisternd. Juliane, einem Mitglied der Kindergarde, gratulierte der ganze Saal zum zehnten Geburtstag.