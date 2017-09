Auch in diesem Jahr veranstaltet der Lions-Club Weiden den "Lions-Kino-Galaabend". Am Mittwoch, 11. Oktober, ist die komische und herzerwärmende Verfilmung des Lebenstraumes eines Außenseiters im Neue-Welt-Kinocenter zu sehen. "Eddie the Eagle" zeigt das Streben eines jungen Briten, der bei den Olympischen Winterspielen 1988 seinen ersten Sprung von der 90-Meter-Schanze wagt. Jeder spürte, dass er nicht gewinnen, sondern unter dem Motto "Alles ist möglich" nur dabei sein wollte. Einlass ist ab 19 Uhr, Filmstart ist um 19.45 Uhr. Am Empfang werden kulinarische Spezialitäten angeboten. Der Eintritt inklusive Bewirtung kostet 20 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Der Erlös der Gala wird bedürftigen Kindern in Weiden über das Lions-Projekt "Not und Leid in Weiden" gespendet. Karten sind unter anderem im Vorverkauf bei Oberpfalz-Medien, Weigelstraße 16, Telefon 0961/85-550 erhältlich. Bild: Twentieth Century Fox