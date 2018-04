In Sachen Geschichte des Roten Kreuzes mussten sie ebenso fit sein wie beim richtigen Absetzen eines Notrufs und natürlich bei der Versorgung von Verletzten: Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis waren die 46 Teilnehmer gefordert, die in 9 Gruppen und 4 Altersstufen zum Kreiswettbewerb der Jugendrotkreuzler antraten.

Ausrichter war der BRK-Kreisverband Weiden-Neustadt/WN, gekommen zudem der Nachwuchs des Verbandes Amberg-Sulzbach. Vor dem Wettkampf rund ums Familienerholungsheim Neukirchen St. Christoph übermittelte stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Edeltraud Sperber die Grüße von Geschäftsführers Sandro Galitzdörfer. Gedacht wurde des am Tag zuvor verstorbenen BRK-Kameraden Manfred Bäumler.Auf einem Parcours mussten sich die Teilnehmer unter anderem im "Rot-Kreuz-Wissen" beweisen und im Spiel "Tabu" Begriffe erklären. Zudem ging es um Erste Hilfe in Theorie und Praxis, wobei die Zusammenarbeit in der Gruppe wichtig war. Andere Stationen rückten Spaß, Geschicklichkeit und Eigeninitiative in den Vordergrund. Zu Mittag versorgte die Kochgruppe der BRK-Bereitschaft Weiden die Aktiven. Die Leiterinnen der Jugendarbeit im BRK-Kreisverband Weiden-Neustadt/WN um Stephanie Busch lobten bei der Siegerehrung das Engagement der Gruppen während des Wettbewerbs und dankten allen Helfern.Die erstplatzierten Gruppen stellen sich vom 8. bis 10. Juni dem Bezirksentscheid in Osterhofen. Tanja Popp gratulierte ihnen als Leiterin der Jugendarbeit des BRK-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach. Für die Ausrichtung des Wettbewerbs dankte sie dem Team um Stephanie Busch.