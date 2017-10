Es liegt wieder Kunst in der Weidener Nachtluft: Man kann sie schon riechen. Am Freitag, 27. Oktober belebt der "Kunstgenuss bis Mitternacht" die Gassen der Stadt. Eine Vernissage in einer Anwaltskanzlei, Graffiti-Live-Painting am Oberen Markt, eine Filzausstellung im Café oder Malen mit Licht und Leuchtfarbe in einer Galerie: Am kommenden Freitagabend, 27. Oktober, herrscht in Weiden eine kunstgeladene Atmosphäre.

Drei Besonderheiten beim Kunstgenuss 2017 "Kunst im Garten"



Bei Familie Leschka (Kurfürstenstraße 2) sind unter dem Motto "Kunst im Garten" Bilder von Klaus Leschka ausgestellt. Dieser ist vor fünf Jahren gestorben. Bis der Künstler im Frühjahr seinen 70. Geburtstag feiern würde, bleiben die Bilder im Garten stehen und werden der Witterung überlassen. "Das ist unsere Art und Weise, seine Bilder zurückzugeben", erklärt Witwe Elli Leschka.



Turm und "Luther-Dinner"



Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr findet in St. Michael statt: Um 19.30 und 20.30 Uhr wird das Zwiegespräch "Luther-Dinner" - reformatorische Küchengespräche im Chorraum aufgeführt. Dazwischen singt der "ChorDiSono" (20 und 22 Uhr). Unbedingt anmelden muss man sich für eine Turmführung, 0961/4701577 im evangelischen Pfarramt.



Neu: Werkstattladen der HPZ



Die HPZ-Regenbogen-Werkstatt ist zum ersten Mal mit ihrem neuen Werkstattladen dabei. In der Kunstnacht werden hier Kunststücke ausgestellt, die ausschließlich von den HPZ-Werkstattbeschäftigten hergestellt wurden: Weil es kein spezielles Thema gibt, lautet das Motto des Abends einfach "mixed pickles" - der Vorschlag eines Werkstätten-Mitarbeiters. (olr)

Zusammen mit Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Schild-Janker, Türmer Christian Stahl und den Nachtwächtern aus Neustadt, Richard Hallmann und Thomas Schuster eröffnet Oberbürgermeister Kurt Seggewiß um 18 Uhr die Kunstsause. Bis Mitternacht können Kunstbegeisterte in eine Welt voller Farben, Formen und Kreativität eintauchen.Da wird sogar der Shuttlebus zum Kulturtreffpunkt: Das Landestheather Oberpfalz nimmt Reisende im "Wies Kultour-Bus" mit auf eine Lesereise. "Es kann sein, dass sich die Abfahrtszeiten der Busse um einige Minuten verschieben", erklärt Schild-Janker. Schuld sei dann die Sperrung der Sedanstraße.Viele der Attraktionen seien aber sowieso relativ nah an oder in der Innenstadt: "Da kann man ganz viele Stationen schaffen, ohne in Stress zu geraten." Die 45 Genuss-Stationen versprechen auch wieder kulinarische Erlebnisse: Von der (mittlerweile traditionellen) "rassigen Museumssemmel", den "Kunstgenuss-Brezen" bis zu "Fichtenschnittla" oder Kürbispesto.Trotz der Plane wird das Rathaus wieder blau illuminiert sein, eine Live-Übertragung gibt es allerdings nicht mehr. Komplett neu kann man sich den Kunstgenuss auch aufs Handy holen: "Ab 23. Oktober gibt es alle Infos auch in der App 'Weiden Exklusiv'. So kann man auch direkt vor Ort noch schnell seine Route planen", erklärt Andrea Schild-Janker.