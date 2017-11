Ausverkauft. Das war die Neuauflage der Party "Just Friends - Die Party von Freunden für Freunde 2.0" am Samstag in der Mehrzweckhalle. Das gute daran: Der Reinerlös der Sause, die bis in die Morgenstunde ging, kommt einem von sieben Projekten zu Gute.

Veranstaltet haben die Party die Firma "Time Job", der Geselligkeitsverein "Fortuna Weiden" und die Firma Fri-Sec Sicherheitsdienst. Nach dem Erfolg am Samstag wollen die Organisatoren und Ideengeber Bekim Kastrati, Alexander Lang, Thomas Binner, Stefan Ott, Stephan Landgraf, Marcus Fritsch und Stefanie Sperrer auch eine 3.0-Fortsetzung im nächsten Jahr feiern. Vielleicht in einem noch größeren Rahmen. In die Party waren viele Anregungen nach der Erstauflage integriert worden. Eine wesentliche Neuerung neben Lounge-Sitzecken: Vereine, Verbände und gemeinnützige Einrichtungen konnten sich vorab um die Spende aus dem Reinerlös bewerben. Sieben Anfragen gingen ein: die Dance Kids, das Mountainbike-Projekt des SV Altenstadt/WN, die Angler-Gruppe der Wohngemeinschaft St. Benedikt, der Jugendförderverein der SpVgg SV Weiden, die Frauenfußballerinnen der SpVgg SV Weiden, das "G-Judo"-Projekt des FC Weiden-Ost und das Seifenkistenrennen von "Weiden ist bunt". Einer der Höhepunkt der Fete war um Mitternacht eine Verlosung.