(pjkt) "Als das neue Programmheft erschien, warteten einige Senioren bereits eine Stunde vor Öffnung, um die ersten bei der Anmeldung zu sein", berichtet Susanne Meichner, Leiterin des Maria-Seltmann-Hauses, erstaunt. Es seien vor allem Interessierte an den Fahrten, die das lange Warten vor der Eingangstüre in Kauf nehmen.

Nachdem die PC-Kurse rückläufig waren, steigt derzeit das Interesse der Senioren an Smartphones und Tablets. "Die Teilnehmer mögen die entspannte und lockere Atmosphäre. Kinder und Enkel haben oft nicht genug Geduld", erklärt Meichner. Im Sportbereich bietet das Maria-Seltmann-Haus zum ersten Mal den Kurs "Meditation in Bewegung und Stille" an. Fachkräfte leiten das Angebot.Insgesamt zehn Fahrten, so viele wie noch nie, werden außerdem in den nächsten Monaten angeboten. Zu den Zielen der Ausflüge gehören diesmal unter anderem die Glashütte Lamberts und die Basilika in Waldsassen. Ein Höhepunkt sei daneben die zweitägige Fahrt nach Murnau."Die Senioren können bei uns neue Interessen entdecken", erklärt Meichner mit Blick auf das große Kursangebot. Zum ersten Mal angeboten werden die Workshops "Sicher Radfahren in der Stadt" und "Halten und Parken". Ein "Dauerbrenner" seien hingegen die Schafkopfkurse. Die Senioren treffen sich mittlerweile sogar privat zum Kartenspielen.Das neue Programmheft mit Angeboten von Mai bis August liegt im Maria-Seltmann-Haus aus. Interessierte können sich jederzeit für Fahrten und Kurse vor Ort, telefonisch oder per E-Mail anmelden. "Wir sind stolz darauf, ein solches Programm für Senioren in Weiden anbieten zu können", betont Sabine Dippold, Leiterin des Amtes für Soziales.