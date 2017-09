(pish) "Wir sind das einzig vergleichbare Angebot in der Stadt", sagt Magdalena Wildenauer über den Jugendtreff "Schülercafé Scout". Weil sie bald Mutter wird und in Elternzeit geht, gibt sie die Leitung des "Scout" an Melanie Rinner weiter. Im Kolping-Bildungswerk will sie aber weiter aktiv bleiben.

Die 23-jährige Melanie Rinner aus der Nähe von Amberg hat ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin vor kurzem beendet. Unter anderem verbrachte Rinner ihre Lehrjahre in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Dort lernte sie vor zwei Jahren auch Wildenauer kennen, die den Jugendtreff von März bis August 2017 leitete. Die beiden Frauen gründeten gemeinsam eine Werkstatt-Band. Dabei entdeckte Rinner, wie sehr ihr die Arbeit mit Jugendlichen liegt.Mit der Übernahme der Leitung des Jugendtreffs erfüllt sich ein großer Wunsch für Rinner, die schon früher im "Scout" mitgearbeitet hat. Nun freut sich die neue Leiterin auf die Projekte im Herbstferien-Programm des Jugendtreffs: "Wir gestalten die Wand im "Scout" neu und nähen Tischläufer." Besonders wichtig ist ihr nach wie vor die offene Jugendarbeit, die im Café geleistet wird. Die jungen Menschen können dort "auf 'ne lockere Art und Weise ihre Probleme besprechen", sagt Elisabeth Weiß, Zentrumsleiterin des Kolping-Bildungswerks. "Man hat hier nicht diese Ämter-Umgebung." Weiß ist mit dem Projekt sehr zufrieden. Die Besucherzahlen seien konstant, der Standort für die Schüler gut erreichbar. Obwohl die Zukunft des "Scout" im Frühjahr noch unsicher erschien, gibt Weiß Entwarnung. Weil Kolping den Zuschlag bei der Ausschreibung des Jugendhilfeausschusses für weitere zwei Jahre bekommen hat, könne das Café bis Mai 2019, beziehungsweise bis zum Schuljahresende, bestehen und an Ort und Stelle bleiben. Dann müsse man sehen, ob und wie der Mietvertrag verlängert werden könne.