Weiden/Etzenricht. Dieser Silberkarpfen, den Friedrich Schütz da an Land gezogen hat, ist nicht irgendein Silberkarpfen. Er könnte der größte Deutschlands sein, den je ein Angler gefangen hat. Die Maße? Der Fisch ist 1,47 Meter und damit in etwa so groß wie ein durchschnittlich zehn Jahre altes Kind. Nur bringt dieser Karpfen wesentlich mehr als der durchschnittliche Zehnjährige mit 38 Kilogramm auf die Waage: nämlich 50 Kilogramm - und damit laut der Silberkarpfen-Rekordliste so viel wie noch kein gefangenes Exemplar dieser Art vor ihm in ganz Deutschland. Auch europaweit könnte dieser Fang Beachtung finden: Laut der Fisch-Hitparade ist Schützs Kaliber der drittgrößte Silberkarpfen unter den in Europa bei dieser Hitparade gelisteten Länder.

Angebissen hat der Rekordfisch übrigens in einem Gewässer des Fischereivereins Etzenricht. Mehr verrät der Weidener nicht, der auch Mitglied dieses Vereins ist. Mit Schützs Fang kämen nunmehr die zwei größten deutschen Karpfen aus Gewässern des Landkreises. In Pressath zogen junge Männer im Juli 2008 nach fünf Stunden Kampf an der städtischen Kiesgrube einen Marmorkarpfen mit 50 Kilogramm an Land.