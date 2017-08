Mit Schwung in Schwanhof

Luhe-Wildenau/Weiden. (pish) Die Driving Range im Golfclub Schwanhof ist übersäht mit gelben Golfbällen. Zwölf Nachwuchsgolfer üben ihren Abschlag beim "Golf-Erlebnis-Tag" des Ferienprogramms des Stadtjugendrings. Zur Seite stehen ihnen Jugendwart Markus Wiederer und Julia Meindl, die in der 1. Bundesliga der Damen Golf spielt. "Ich möchte weitergeben, was mir selbst Spaß macht," sagt die 20-Jährige, die auch Kindertrainerin im Club ist. Jung-Golfer Oliver Oppitz (10) war schon einmal mit seiner Familie im Club Schwanhof. Im Ferienprogramm versucht er sich nun am Abschlag. Am schwierigsten findet er es, den Ball zu treffen. "Meistens treffe ich die Wiese." Bild: gsb