Jung und Alt vertragen sich, musizieren zusammen. So soll es sein. Beim AdventsMusikantentreffen der Nordoberpfälzer Musikfreunde spielen Alois Lippert (90) und Miriam Nenninger (8) als Duo auf.

Alois Lippert aus Tirschenreuth feierte kürzlich seinen 90. Geburtstag (wir berichteten). Er ist das älteste Mitglied der Nordoberpfälzer Musikfreunde (NOM), Akkordeon-Talent Miriam Nenninger aus Weiherhammer mit acht Jahren das jüngste. Fast Hundert Zuhörer lauschten ihnen im Gasthof Strehl.Eine Premiere gab es auch. Alfred Wittmann aus Kleinschwand spielte zum ersten Mal mit. Routiniert dagegen: Hans Kowatsch und Brigitte Helm. Die beiden Waldsassener begeisterten, wie immer, mit Gesang aus dem Stiftland und Akkordeonbegleitung. Stimmungsvoll, bedächtig und feierlich: die Musikstücke, die Herbert Storek (Kemnath) auf seiner Steirischen vortrug. Schlagzeuger Rudi Hesl (Irchenrieth), Gitarrist Helmut Reichl (Pressath), Manfred Döllinger (Neunkirchen) und Barbara Reichl (Weiden) mit ihren Akkordeons sowie Ernie Troidl mit der Mundharmonika brachten mit Weihnachtsliedern adventliche Stimmung in den Saal. Eugen Eberhard (Flossenbürg) bekannte, nachdem er weihnachtlich geendet hatte, musikalisch: "Weil a Rindviech ich bin". Döllinger, Hesl und Helmut Reichl spielten "You are my Sunshine".Sankt Nikolaus riet den Nordoberpfälzer Musikfreunden, auf die Jugend zu bauen. Ein Rat, den der Verein seit langem befolgt. Für Jungmitglieder (bis 25 Jahre) sind drei Jahre beitragsfrei. Es gibt Zuschüsse zum Instrumentenkauf, zum Musikunterricht, zu Fahrten zu Veranstaltungen und mehr, erklärte Vorsitzender Fuchs. Er und seine Stellvertreterin Anita Holub kündigten für Donnerstag, 28. Dezember, 19 Uhr die "4. Weidener Rauhnacht" an.Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Lothar Höher werden beim "Strehl" hochklassige Musikgruppen auftreten: "Bissl anders", die "Pfiffigen Knepf", die "Hulzstoussboum", "D'Hohlweglauerer" und die "Wirtshauseck-Musi". Die "Weidener Komödiens" steuern Sketche bei. Platzreservierungen können nicht angenommen werden, bedauerte Vorsitzender Fuchs.