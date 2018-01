Narrhalla Weiden knüpft an altes Brauchtum an

Das waren noch Zeiten: 1977, als die Faschingsfeten in Weiden in voller Blüte standen. Gisela Arnz erinnert sich gut. Kein Wunder: Bildete sie doch damals mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann das Prinzenpaar Gisela I. und Heinz IV.

Gemeinsam mit der Narrhalla Vohenstrauß trugen die Weidener Narren damals in Vohenstrauß den Fasching zu Grabe. Ganz wie es Brauch war: Am Faschingsdienstag um Mitternacht. Hauptpersonen: Die Tollitäten aus Weiden sowie Prinzessin Marianne I. und Prinz Christian I. aus Vohenstrauß. Die Ansprache hielt Hans Wurdack. Gisela Arnz: "Er hat das wunderbar gemacht." An diese alte Tradition wollen die heutigen Narrhalla-Oberen in Weiden wieder anknüpfen. Mit einer Riesen-Sause am Faschingsdienstag auf dem Oberen Markt, bei der im Vergleich zu den vergangenen Jahren viel Neues geboten wird.