Eine Auszeit nehmen und durch den Wald laufen oder am See entlang: Für viele Menschen sieht so die perfekte Work-Life-Balance nach einem anstrengenden Bürotag aus. Die Oberpfalz-Medien greifen mit ihrer Outdoor- und Freizeitmesse "OUT|ZEIT" am 7./8. April in der Weidener Max-Reger-Halle das moderne Bedürfnis nach erlebter Natur als Gegenpol zum Alltag vor dem Computerbildschirm auf.

Die zweitägige Messe "OUT|ZEIT" will das Thema Outdoor in seiner ganzen Bandbreite erschließen, zugeschnitten auf die Region. Es geht um Camping, Caravan, Biking und Hiking, um Bewegung in der Natur, um das Erleben von Natur, von der die Region so viel zu bieten hat. Die Messe wird erstmals in der großen Halle stattfinden, in der genügend Platz ist, um einen regionalen Marktplatz aufzubauen, der über alle Entwicklungen in der Region und die entsprechenden Angebote informiert. Der Schwerpunkt der Messe liegt auf dem "Draußen vor der Tür", aber auch Indoor-Angebote haben hier ihren Platz.Aussteller, die sich jetzt noch beteiligen wollen, beachten bitte die Meldefrist bis Mittwoch, 7. März. Es sind noch einige wenige Plätze vorhanden. Sehr willkommen sind auch Vereine, die ihre Angebote vorstellen, am besten live auf der Bühne und so, dass sich die Messebesucher konkret ein Bild machen können von den Möglichkeiten, die eine Mitgliedschaft bietet. Informationen zu Präsentationsmöglichkeiten, Standgrößen oder Preisen unter Telefon 0961/85-741. Fragen auch per E-Mail an produktmanagement@oberpfalzmedien.de.